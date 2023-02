Jonathan Majors ha studiato Tom Hiddleston “per ore e ore” prima di interpretare Colui che rimane

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Per prepararsi a interpretare Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e la variante Colui che rimane in Loki, Jonathan Majors ha osservato attentamente i suoi colleghi.

Come raccontato a Slash Film, c’è stata tanta preparazione:

In Loki ho recitato con Tom, avete presente? È stato bellissimo, io nei panni di Colui che rimane e Tom in quelli di Loki. L’ho osservato per tutto il tempo, l’occasione si è presentata durante il lockdown, perciò ho studiato Tom Hiddleston per ore e ore. Poi una volta fatto ho detto: “Ok, Paul Rudd, tocca a te” e ho iniziato a studiarlo. La preparazione dipende dal regista e anche dall’eroe della situazione. Perché in quanto antagonisti dobbiamo seguire i nostri eroi. Perciò li osservo attentamente e mi dico che non puoi opporti a loro se non sai chi sono, se non sai quali sono le loro speranze e i loro sogni.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 con Jonathan Majors e Paul Rudd nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!