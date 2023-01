Jordan Peele ha comprato la protesi dell’orecchio che Corey Feldman ha indossato in Stand By Me

Ospite del Late Night with Seth Meyers, Jordan Peele ha rivelato di aver acquistato la protesi dell’orecchio che Corey Feldman ha indossato nei panni di Teddy in Stand By Me (LEGGI LO SPECIALE). Nel film cult diretto da Rob Reiner, il padre del personaggio bruciava infatti l’orecchio del figlio appoggiandolo su una stufa accesa. L’attore aveva poi organizzato un’asta per vendere questo particolare oggetto di scena nell’ottobre del 2021, in occasione del suo 50° compleanno. “C’era questa roba in cui metteva all’asta l’orecchio che indossava come Teddy in Stand by Me e credo di averlo comprato in modo molto inquietante. Lo dico ad alta voce, mi rendo conto di quanto fosse inquietante. Non è una cosa che si dovrebbe condividere“, le parole di Peele.

E, secondo Peele, Feldman ha approvato l’acquirente. “Gliel’ho accennato e lui mi ha detto: ‘Aspetta, hai l’orecchio?’. ‘Sì’, gli ho risposto io, e lui mi ha detto: ‘Amico, sono così contento che sia stato tu’“. I due si sono infatti conosciuti quando il regista curava una rassegna al Lincoln Center, che forniva un contesto alla storia del suo ultimo lavoro, Nope, e includeva anche alcuni titoli di Feldman. Racconta Peele:

Ho una nuova amicizia con Corey Feldman, sono molto orgoglioso di questo. Ha invitato me e il mio produttore a casa sua. Siamo andati a casa sua, che è fantastica. Ha alcuni cimeli e altre cose. A proposito, se non conoscete Corey Feldman, significa che – prima di tutto – dovete andare a farvi f*ttere, siete dei bambini. Ma è una delle più grandi icone adolescenziali di tutti i tempi.

Potete vedere l’intervista completa al regista-sceneggiatore qui sotto:

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Jordan Peele sull’orecchio protesico di Corey Feldman? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Youtube