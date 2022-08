Jordan Peele ha già “alcune idee” per il prossimo film dopo Nope, ma necessita di ispirazione

Dopo Nope, ore nei cinema italiani, quale sarà il prossimo film di Jordan Peele? Il regista, durante un’intervista con Empire, ha svelato che qualcosa bolle effettivamente in pentola, ma è davvero presto per iniziare a tirare le somme sull’identità che avrà il suo prossimo progetto.

Per il momento, ha spiegato, trascorrerà il tempo a cercare ispirazione:

Non so cosa c’è in serbo per il futuro, ma ci sono già alcune idee. Devo sprofondare un po’ nel mondo e concedergli di dirmi come sarà il prossimo film. Trascorrerò i prossimi due mesi così: seduto, con gli occhi aperti, a guardare il mio caffè.

A volte mi lascio ispirare da bei film anche se non hanno nulla a che fare con quello che intendo realizzare, con me funziona. A volte l’ispirazione arriva in modo istantaneo, a volte ha bisogno di tempo.

Devo dedicare del tempo alla visione e all’ascolto, non posso esprimermi in continuazione. A volte bisogna ascoltare e basta.