Il nuovo film di Jordan Peele, che seguirà il successo di Nope, era stato annunciato lo scorso marzo, con un’uscita inizialmente prevista per Natale 2024. Recentemente, la Universal ha però deciso di togliere il progetto dal suo listino per l’anno appena iniziato, rimandando l’uscita a data da destinarsi. Il motivo è lo sciopero di attori e sceneggiatori durato diversi mesi: le riprese non sono ancora iniziate e dovrebbero partire solo nei prossimi mesi. Intanto, il regista/sceneggiatore è stato ospite del podcast di Conan O’Brien (via Variety), dove ha accennato brevemente alla pellicola. Pur senza anticipare nulla su storia o atmosfere, ha dichiarato:

Questo, ovviamente, è stato un anno interessante perché lo sciopero degli sceneggiatori mi ha messo in uno stato di ascolto, ed è lì che devo stare. Sento che il mio prossimo progetto mi è chiaro, e sono entusiasta di avere un altro film che potrebbe diventare il mio preferito se lo faccio bene.

Ricordiamo che Nope è uscito al cinema nell’estate 2022. Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda

