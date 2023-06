In un’intervista con Inverse, Josh Duhamel ha rivelato che sta costruendo un complesso nella natura selvaggia del Nord Dakota, che ritiene possa essere autosufficiente nel caso in cui “le cose dovessero mettersi male“. Ecco le parole dell’attore:

Sono diventato un po’ un prepper per un’eventuale apocalisse, credo. Quindi sto imparando a cacciare. Ho dei pozzi. Abbiamo l’acqua. Abbiamo carburante. Sto costruendo qualcosa per cui, se le cose dovessero mettersi male, possa avere un posto dove portare la mia famiglia. E credo che potremmo vivere di agricoltura lì. Non sono ancora molto bravo, ma ci sto lavorando. Mantiene attivo il mio cervello rettiliano.