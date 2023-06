Era il 13 marzo del 2020, la pandemia di Coronavirus e i lockdown erano agli inizi quando apprendevamo che la Disney aveva sospeso la lavorazione di diversi film, da La sirenetta a Nightmare alley di Guillermo del Toro passando per il nuovo Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi che avrebbe visto nel cast Josh Gad e lo storico interprete del franchise, Rick Moranis.

In questi anni, in relazione al sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, non abbiamo saputo più nulla, nonostante la curiosità che circondava una pellicola che avrebbe segnato il ritorno sulla scena del leggendario Rick Moranis. Ora, su Twitter, è stato Josh Gad a fornire qualche informazione. Condividendo il fan poster della pellicola realizzato da Boss Logic, Josh Gad ha spiegato che:

Molti di voi mi chiedono cosa stia succedendo con questo film. La verità è che eravamo a un passo dall’iniziare e poi è arrivato il COVID, ci siamo ritrovati a un passo dall’iniziare di nuovo e poi il mio programma è esploso con un agenda fitta d’impegni, poi di nuovo a un passo dall’iniziare ma il budget era troppo alto. Se lo desiderate, fatelo sapere alla vostra @disney di zona.

Insomma, pare proprio che, almeno per il momento, tutto sia fermo intorno al progetto. E, di sicuro, lo sciopero degli sceneggiatori è un’altra tegola caduta sulla testa del film…

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Twitter

Classifiche consigliate