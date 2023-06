In una recente intervista con The Independent, Josh Harnett – che vedremo presto in Oppenheimer – ha smentito le voci su presunti e accesi litigi con Harrison Ford sul set di Hollywood Homicide, il film del 2003 diretto da Ron Shelton.

“Il dramma faceva vendere i giornali, specialmente all’epoca” ha commentato l’attore. “Ma in realtà andavamo molto d’accordo. C’erano cose su cui eravamo in disaccordo relative alla sceneggiatura, e ci furono molte riscritture, ma invece dissero che non andavamo d’accordo. Di certo non fu un set carico di tensione“.

Ha poi aggiunto: “Credo di averlo definito ‘il male della mia esistenza’ durante il tour promozionale, ma solamente perché mi prendeva continuamente in giro. Era il suo modo di fare“.

Che ne pensate delle parole di Josh Harnett su Harrison Ford? Ditecelo nei commenti!

