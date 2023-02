Judd Apatow prende in giro Tom Cruise per via dell’affiliazione con Scientology nel monologo dei DGA

Vi abbiamo già parlato dei DGA Awards 2023 (ECCO LA LISTA DEI PREMIATI) la cui serata è stata presentata dal noto regista, sceneggiatore e produttore Judd Apatow che, nel corso di un monologo, ha preso in giro Tom Cruise prendendolo in giro per la sua altezza e per via della sua affiliazione con la controversa Scientology.

Judd Apatow ha cominciato esaltando l’incredibile qualità degli effetti speciali di Top Gun: Maverick che “sono così ben fatti che non ho potuto neanche vedere la pila di elenchi telefonici sulla quale stava seduto Tom Cruise per raggiungere i controlli del jet”. Ha poi aggiunto che “È per questa ragione che salta di continuo giù da palazzi di 100 piani: perché così non si capisce quanto è basso. Ed è per questa ragione che quando sta seduto sull’ala di un aeroplano è sempre da solo: non vuole nessuno vicino per una questione di proporzioni!”.

Il filmmaker ha poi notato che dopo la ben nota ospitata all’Oprah Winfrey Show nel 2005 (ECCOLA SU YOUTUBE) tutti hanno pensato che fosse impazzito quando si è messo a saltare sul divanetto, mentre ora che si lancia nel vuoto con una moto tutti pensano “Ah, è normale”:

Tom non è normale! C’è qualcosa che non va! Qualcuno dovrebbe spiegargli che esiste una cosa chiamata computer grafica: non hai bisogno di fare tutti questi stunt, vanno bene uguale se li fai col green screen. Alla fine di Thelma and Louise non si sono davvero lanciate in un burrone. Tom, hai 60 anni!

Poi Judd Apatow rivolge le sue attenzioni alla relazione di Tom Cruise con Scientology dicendo:

Ogni volta che fa uno di questi stunt ultraspettacolari sembra una pubblicità per Scientology, davvero. Mi chiedo, segue Dianetics perché nella Torah non c’è scritto niente circa il buttarsi dai burroni? Le uniche cose che sembrano spaventarlo sono la cogenitorialità e gli antidepressivi!

Tom Cruise non era presente alla cerimonia dei DGA 2023. In rappresentanza di Top Gun: Maverick c’erano il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer.

FONTE: Hollywood Reporter