In una recente intervista per Radio Times Magazine, Judi Dench ha detto la sua sulla presenza a teatro degli avvisi fatti al pubblico riguardo i contenuti sensibili, prima che inizi lo spettacolo.

Già Ralph Fiennes si era espresso decisamente contrario in proposito, dichiarando fondamentale lo shock o le emozioni suscitate nel pubblico al fine di poter fruire l’opera nella sua completezza.

Dame Judi Dench ha rincarato la dose, ammettendo che non ne sapeva niente e mostrandosi contraria per gli stessi motivi di Fiennes, andando a sottolineare la perdita della genuinità della reazione del pubblico alle emozioni che il teatro dovrebbe suscitare:

Lo fanno davvero? Mio Dio, deve essere un avviso parecchio lungo da mettere prima di spettacoli come “Re Lear” o “La tragedia di Tito Andronico”. Cavolo, sul serio adesso si usa fare così a teatro?

Capisco il motivo dietro a questi avvisi, il preparare le persone al peggio, credo, ma se sei davvero così sensibile, sarebbe meglio che non andassi a teatro, potresti rimanere veramente scioccato. Dove sta la sorpresa del vedere e capire ciò che succede da soli?

Perché dovrei andare a teatro se devo essere avvisato e avvertito su cose che ci saranno nello spettacolo? Tutta l’industria del teatro non si basa forse sull’andare a vedere qualcosa che potrebbe emozionarti, sorprenderti o stimolarti emotivamente? Mi state dicendo che è come avvisarmi che alla fine di Re Lear muoiono tutti. Non voglio mica saperlo!