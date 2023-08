L’acclamata attrice inglese Judi Dench è tornata a parlare, nel corso di una chiacchierata col Daily Mirror, delle pessime condizioni della sua vista.

Judi Dench, che a dicembre spegnerà ben 89 candeline, spiega:

Non riesco più a vedere sul set di un film. E non riesco a leggere. Quindi non vedo molto. Ma sai, è una cosa che si affronta. Si va avanti. È difficile per me se ho una parte di una certa lunghezza. Non ho ancora trovato un modo per aggirare il problema. Perché ho così tanti amici che mi insegnano la sceneggiatura leggendomela. Ma io sono una persona con una memoria fotografica.