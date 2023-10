Julia Ormond ha deciso di fare causa alla Disney, alla Miramax e all’agenzia CAA per una presunta molestia sessuale da parte di Harvey Weinstein in 1995.

Sebbene la presunta aggressione sia avvenuta quasi 30 anni fa dopo una cena di lavoro a New York City, Ormond può chiedere l’avvio di procedimenti legali grazie alla legge del 2022 Adult Survivors Act.

L’attrice sostiene che Harvey Weinstein quella sera l’abbia costretta a praticare sesso orale e ha accusato la CAA e la Disney – che possedeva la Miramax di Weinstein – di aver chiuso gli occhi pur essendo a conoscenza dei comportamenti predatori del produttore.

Nella causa si legge che l’agenzia CAA, che la rappresentava, avrebbe provato a dissuaderla dal denunciare Weinstein per evitare ripercussioni sulla sua carriera.

“Harvey Weinstein nega categoricamente le accuse di Julia Ormond ed è pronto a difendersi” ha dichiarato il legale dell’attore Imran H. Ansari. “Si tratta dell’ennesimo esempio di accusa contro il signor Weinstein arrivata dopo decenni, e lui è convinto che le prove non sosterranno l’accusa della signora Ormond“.

Un portavoce della CAA ha invece definito le accuse di negligenza da parte dell’attrice “prive di fondamento”, aggiungendo inoltre quanto segue:

CAA ha ricevuto la richiesta, da parte degli avvocati della signora Ormond, di pagare 15 milioni di dollari per impedire che le accuse contro CAA fossero rese pubbliche. CAA ha immediatamente rispedito le accuse alla mittente”.

Al momento la Disney non si è ancora espressa sulla causa. Harvey Weinstein, ricordiamo, si trova in prigione dove sta scontando una sentenza di 23 anni emessa a marzo del 2020 da un giudice di New York per crimini di carattere sessuale. A febbraio 2023 è stato condannato a 16 anni di carcere per stupro e altri crimini a da una corte di Los Angeles.

