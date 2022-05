In occasione di una recente intervista con Variety , Julia Roberts ha parlato brevemente di, la nuova commedia romantica con Ol Parker ( Mamma Mia! Ci risiamo ) in cabina di regia per la Universal Pictures e la Working Title con protagonista anche

L’attrice ha scherzato preannunciando un fiasco:

Oddio, sapevo che me l’avreste chiesto. Allora, adesso si comincia a recitare, pronti? [Inizia a sorridere] George è meraviglioso. Si tratta di commedia una romantica e lui interpreta il mio ex marito. George è così divertente, senza parlare di noi due insieme…

Ha poi aggiunto:

Probabilmente sarà terribile perché c’è così tanto potenziale che finirà per implodere. Il film andrebbe promosso così: “Probabilmente sarà terribile“. Sono così felice che i miei agenti siano in aereo al momento.

Clooney e Roberts interpreteranno una coppia divorziata che decide di intraprendere un viaggio a Bali per impedire alla loro figlia di fare lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima.

L’ultima data d’uscita fissata era al 21 ottobre 2022.