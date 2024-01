Julia Roberts, ormai da qualche decennio, è una delle star di Hollywood più amate a livello globale e il successo che, di recente, ha ottenuto in streaming su Netflix Il mondo dietro di te, dove recita di fianco a Ethan Hawke e Mahershala Ali, è una ulteriore conferma di ciò.

La star è la protagonista della cover story di febbraio dell’edizione inglese di Vogue. Il magazine propone un’interessante botta e risposta fra Julia Roberts e un intervistatore che lei conosce molto bene, ovvero Richard Curtis, lo sceneggiatore di una delle sue pellicole più amate di sempre, Notting Hill diretto dal compianto Roger Michell.

Nella chiacchierata, l’attrice spiega perché abbia sempre scelto di non fare delle scene di nudo sul grande schermo e del motivo che l’aveva quasi portata a rifiutare la parte di co-protagonista insieme a Hugh Grant di Notting Hill.

Senza voler criticare le scelte degli altri, per me non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile in modo fisico è una scelta che, suppongo, faccio per tutelare me stessa.

Aggiunge anche che l’essere madre è uno sprone ulteriore:

Sai, non è proprio nelle mie corde. Quindi se mi chiedi di farlo, devi aspettarti che sia qualcosa di moderato. Come madre di tre figli, mi sento così.

Sull’aver quasi rifiutato uno dei film più noti e apprezzati della sua carriera dice:

Sarò sincera: una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare è stato il tuo film, l’interpretare un’attrice cinematografica. Mi sentivo così a disagio! Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma ho quasi rifiutato la parte perché sembrava così… oh, sembrava così imbarazzante. Non sapevo nemmeno come interpretare quella persona.

Julia Roberts, nell’intervista, ammette anche di “odiare” vestirsi da star di Hollywood. Per questa ragione, decidette d’indossare i suoi propri vestiti per l’iconica scena “Sono solo una ragazza” con Hugh Grant.

Il mio autista, il fantastico Tommy… l’ho mandato indietro al mio appartamento quella mattina. Gli ho detto “Vai nella mia camera da letto e prendi questo, questo e questo dal mio armadio”. Ed erano le mie infradito, la mia graziosa gonna di velluto blu, una maglietta e il mio cardigan.

