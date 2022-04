In una recente intervista perha spiegato perché per tanti anni ha rifiutato ruoli in commedie romantiche.

Ecco le parole dell’attrice:

Il punto è questo: se avessi trovato qualcosa di veramente bello, lo avrei fatto. Ma poi negli ultimi 18 anni ho avuto tre figli e quindi l’asticella si è alzata ulteriormente, perché non è stata solo una questione di: “La sceneggiatura è bella?” ma anche di incastri con il lavoro di mio marito, la scuola dei ragazzi, le vacanze estive. Non si tratta solo di: “Oh, mi sa che voglio farlo”. Provo molto orgoglio a stare a casa con la mia famiglia.

Dopo tanti anni le stelle si sono finalmente allineate visto che Julia Roberts sarà protagonista assieme a George Clooney di Ticket To Paradise, la nuova commedia romantica con Ol Parker

Clooney e Roberts interpreteranno una coppia divorziata che decide di intraprendere un viaggio a Bali per impedire alla loro figlia di fare lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima.

L’ultima data d’uscita fissata era al 21 ottobre 2022.