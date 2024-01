La Lionsgate (via ComicBook.com) ha rivelato che Julian Krue Valdi sarebbe stato ingaggiato per vestire i panni della versione giovane di Michael Jackson in Michael, biopic sul celebre artista che sarà diretto da Antoine Fuqua.

“Questa opportunità è davvero importante per me perché Michael Jackson è il re del pop, ed ha un posto molto speciale nel mio cuore”, ha detto Valdi in una comunicazione. “Ballo le sue canzoni ormai da cinque anni. Mi fa sentire davvero speciale e mi fa sentire bene con me stesso. Adoro l’energia di Michael Jackson.”

La produzione avrà inizio ufficialmente il 22 gennaio.

Lo scorso anno, ricordiamo, è stato trovato il protagonista della pellicola, Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson. Il cantautore, di 26 anni, è il figlio del fratello del Re del Pop, Jermaine Jackson (al tempo membro dei Jackson 5).

La sinossi ufficiale del progetto recita: “Michael offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell’uomo brillante ma complicato che divenne il Re del Pop. Il film presenta i suoi trionfi e le sue tragedie su scala epica e cinematografica: dal suo lato umano e le sue lotte personali fino al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue interpretazioni più iconiche. Come mai prima d’ora il pubblico potrà sperimentare uno sguardo dall’interno su uno degli artisti più influenti e pionieristici che il mondo abbia mai conosciuto”.

