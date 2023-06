Dallo scorso gennaio, l’attore inglese Julian Sands è disperso dopo un’escursione sulla cima del Mt Baldy nel Sud della California (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A distanza di cinque mesi, le autorità di San Bernardino hanno fatto sapere con una nota pubblicata sul sito ufficiale che le ricerche sono ripartite e che il tutto viene trattato ancora come caso di “persona scomparsa”.

Nella nota possiamo leggere quanto segue:

Sabato 17 giugno 2023, il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Bernardino ha proseguito gli sforzi di ricerca in corso nell’area di Mount Baldy per l’escursionista disperso Julian Sands. Purtroppo, il signor Sands non è stato trovato.

La ricerca di sabato ha coinvolto oltre 80 volontari del Gruppo di Ricerca e Soccorso, agenti e personale. I loro sforzi sono stati supportati da due elicotteri e droni. Le risorse aeree hanno introdotto squadre di ricerca in aree remote di Mount Baldy e hanno condotto ricerche aeree e valutazioni. In aggiunta a questo, le squadre di droni hanno cercato in zone inaccessibili alle squadre via terra.

Nonostante il clima più caldo degli ultimi tempi, alcune parti della montagna rimangono inaccessibili a causa delle condizioni alpine estreme. Diverse aree presentano terreni ripidi e gole che sono ancora coperti da oltre tre metri di ghiaccio e neve.

Da gennaio, il Dipartimento dello Sceriffo ha effettuato otto ricerche (via terra e aeree) specifiche per il signor Sands, per un totale di oltre 500 ore. In aggiunta, sono state condotte otto operazioni di ricerca e soccorso non correlate nell’area di Mount Baldy.

Il caso del signor Sands rimane attivo in quanto persona scomparsa del signor Sands e gli sforzi di ricerca continueranno anche se in misura limitata. Chiunque abbia informazioni aggiuntive è pregato di contattare il detective B. Meelker presso la stazione di Fontana al numero (909) 356-6710.