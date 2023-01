Julianne Moore parla della difficoltà ad accettare i suoi capelli rossi e delle richieste dell’industria

Durante la promozione di When You Finish Saving the World, Julianne Moore ha parlato con Times UK degli ostacoli affrontati all’inizio della sua carriera.

Le insicurezze maggiori dell’attrice riguardavano i suoi capelli rossi:

I miei capelli rossi mi facevano sentire emarginata da giovane. Le persone con i capelli rossi rappresentano il 2% della popolazione mondiale. A nessuno piace sentirsi parte di una minoranza, specialmente quando sei piccolo. Oggi so che i capelli rossi e le lentiggini mi identificano, ma c’è ancora una parte di me che preferirebbe essere una bionda abbronzata.

Ha poi aggiunto:

Una persona nell’industria del cinema una volta mi disse: “Dovresti cercare di farti più bella”. Io risposi: “Non so se posso”. Ovviamente il nostro è un mondo dove il fisico ha la sua importanza, ma la bellezza è soggettiva.

When You Finish Saving the World è diretto da Jesse Eisenberg e sarà distribuito da A24 negli Stati Uniti il 20 gennaio.