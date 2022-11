Julie Powell è morta a 49 anni: addio all’autrice di Julie & Julia

Julie Powell è morta: la chef e blogger il cui progetto di cucinare ogni ricetta presente nel libro di cucina di Julia Child è diventato un romanzo poi adattato per lo schermo in Julie & Julia di Nora Ephron è morta per un arresto cardiaco il 26 ottobre nella sua casa a New York: aveva solo 49 anni. A dare la notizia al New York Times il marito Eric Powell.

Nata ad Austin, Texast, si è diplomata nel 1995 in teatro e scrittura creativa. Nel 2002, mentre lavorava alla Lower Manhattan Development Corporation, ha iniziato a lavorare a The Julie/Julia Project, un blog nel quale raccontava un esperimento: realizzare, giorno dopo giorno, tutte le ricette del libro di cucina Mastering the Art of French Cooking, di Julia Child. Il blog divenne popolarissimo, e permise a Powell di firmare un contratto editoriale per pubblicare il libro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, uscito nel 2005. Nora Ephron si basò su di esso e sull’autobiografia di Julia Child, intitolata My Life in France, per scrivere il suo ultimo film Julie & Julia, uscito al cinema nell’agosto del 2009. Amy Adams interpretava Julie Powell e Meryl Streep interpretava Julia Child. Stanley Tucci interpretava il marito di Julia Child, Paul, mentre Chris Messina era il marito di Julie Powell, Eric. Il film fu un buon successo al box-office e andò estremamente bene in home video.

Nel 2009 Powell scrisse una sorta di seguito, Cleaving: a Story of Marriage, Meat and Obsession.