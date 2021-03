Jumanji: The Next Level

I due seguiti di, Welcome to the Jungle e The Next Level, hanno portato nelle casse dellaun elevato quantitativo di dollari sonanti: il primo era arrivato a quota 962 milioni (Fonte: BoxOfficeMojo ), il secondo a 800 milioni (Fonte: BoxOfficeMojo ).

È quindi scontato che, appena sarà possibile, la Sony metterà in moto la produzione del quarto Jumanji. Ed è proprio di questo che Comicbook ha parlato con Hiram Garcia, il socio di Dwayne “The Rock” Johnson presso la casa di produzione Seven Bucks.

Ecco cos’ha risposto il produttore alla domanda “State parlando del quarto Jumanji?”:

Al 100%. Sai, abbiamo di continuo delle conversazioni perché questo gruppo è come una famiglia. Mi risulta davvero difficile ricordare un’esperienza sul set dove hai a che fare con un cast e una troupe così affiatata ed è davvero una di quelle situazioni dove sai di avere a che fare con un’idea notevole con cui lavorare. E sì, ne stiamo parlando.

Nella scena post-crediti di The Next Level il gioco veniva riportato nel mondo vero, in una maniera che richiamava esplicitamente quanto visto nel primo, iconico film di un quarto di secolo fa. A tal proposito Hiram Garcia aggiunge sibillino:

Stiamo ancora discutendo sul da farsi e, chiaramente, non posso dirti nulla a eccezione del fatto che abbiamo in serbo grandi piani ed è davvero uno dei progetti che preferiamo fra quelli sui quali lavoriamo.

Questa la sinossi del film uscito il 25 dicembre del 2019 in Italia:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

