Jumanji 4, Kevin Hart spiega che ci sono delle idee in ballo

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Jumanji 4 è stato in occasione degli impegni stampa di The Rock e del suo team per Black Adam, il cinecomic della Warner uscito al cinema lo scorso ottobre.

In quesi giorni era stato il socio di The Rock, Hiram Garcia, a parlare di Jumanji 4 specificando che il lungometraggio è in agenda.

Jumanji si farà sicuramente. Ovviamente, col fatto che Jake Kasdan è impegnato nella lavorazione di Red One, c’è prima quello in agenda. Ma abbiamo un sacco di conversazioni circa Jumanji e, anzi, abbiamo una validissima idea su quello che faremo con il prossimo capitolo. So bene che per Jake è una priorità e appena avrà finito con Red One, Jumani sarà qualcosa che intendiamo davvero fare.

Intervistato di recente da Variety, è stato Kevin Hart ad aggiungere che ne ha parlato qualche giorno fa con Dwayne Johnson e che è desiderio di tutti realizzarlo:

Dovremo farlo presto. Ho parlato con Dwayne giusto l’altro ieri. Ora come ora stiamo pensando ad alcune grandi idee.

Gli ultimi due film del franchise, Welcome to the Jungle e The Next Level, si sono rivelati dei notevoli successi per la Sony. Il primo ha incassato la bellezza di 962 milioni di dollari, il secondo, seppur in flessione rispetto al precedente, si è comunque attestato sugli 800 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart in Jumanji 4

FONTE: Variety su Twitter