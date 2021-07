ha raccolto 2.7 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti. Il film con Emily Blunt e Dwayne Johnson arriva nei cinema americani e, in contemporanea, in streaming su Disney+ con Accesso VIP, e vincerà il weekend raccogliendo una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 35 milioni di dollari. In tutto il mondo si prevede un weekend di lancio da circa 65 milioni di dollari.

L’incasso alle anteprime è decisamente più alto degli 1.4 milioni di Crudelia, e in linea con quanto raccolse Rampage nel 2018 (2.4 milioni): quel film incassò 11.5 milioni il venerdì e chiuse il weekend con 35.7 milioni di dollari.

Secondo gli analisti, domenica sera la Disney riferirà non solo i dati d’incasso di Jungle Cruise nei cinema, ma anche quelli su Disney+, come avvenuto con Black Widow, che esordì con 60 milioni di dollari in PVOD (raccolti principalmente negli USA). In questo senso, sarà particolarmente importante seguire l’andamento del film e il passaparola che avrà soprattutto tra le famiglie.

The Green Knight ha aperto con 750 mila dollari in 2790 cinema giovedì sera: si tratta di un ottimo esordio alle anteprime per un film indipendente, e se in un primo momento si pensava che la pellicola di David Lowery potesse incassare 4 milioni di dollari nel weekend, le nuove proiezioni parlano di 7 – 12 milioni di dollari.

Anche Stillwater è stato mostrato alle anteprime, incassando solo 280 mila dollari in 1970 cinema. Il film dovrebbe raccogliere 5 milioni di dollari nei tre giorni.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline