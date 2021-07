Continua la corsa dial box-office italiano: il film Disney con The Rock ed Emily Blunt venerdì è rimasto in testa incassando altri 115 mila euro, salendo così a 344 mila euro in tre giorni. Ricordiamo che da ieri è disponibile anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP (quindi a pagamento).

Seconda posizione per Il signore degli anelli: le due torri, che nel suo ultimo giorno di sfruttamento ha raccolto ben 92 mila euro ottenendo in assoluto la miglior media della top-ten, per un totale di 309 mila euro in quattro giorni (La compagnia dell’anello aveva raccolto 385 mila euro in cinque giorni, quindi l’incasso è costante).

Terza posizione per Old, che incassa altri 57 mila euro dimostrando una buona tenuta rispetto a una settimana fa e salendo così a 972 mila euro (oggi supererà il milione di euro).

Traguardo superato per Black Widow, che arriva a 4.5 milioni di euro con i 30 mila di ieri. Al quinto posto Possession – l’appartamento del diavolo incassa altri 23 mila euro portandosi a 67 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 30 LUGLIO 2021

JUNGLE CRUISE – € 114.967 / € 344.641 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI – € 95.121 / € 309.676 OLD – € 57.379 / € 972.238 BLACK WIDOW – € 30.683 / € 4.518.836 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 23.130 / € 67.250 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 22.435 / € 1.402.574 CRUDELIA – € 6.009 / € 2.295.837 THE FATHER – € 5.899 / € 1.104.632 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 4.763 / € 815.886 NOMADLAND – € 4.266 / € 1.583.414

Fonte: Cinetel