a vincere il weekend a cavallo tra luglio e agosto in Italia: il film Disney con The Rock ed Emily Blunt incassa 679 mila euro, che in cinque giorni diventano 811 mila euro. Inutile dire che la miglior media per sala è sua. Va ricordato che da venerdì il film è disponibile anche in digitale su Disney+ con Accesso VIP, anche se dei 30 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo in questo modo probabilmente una parte molto piccola proviene dal nostro paese.

Seconda posizione, nel weekend, per Old: il film di M. Night Shyamalan raccoglie altri 301 mila euro, salendo così a 1.1 milioni di euro complessivi. Al terzo posto Il Signore degli Anelli: Le due torri incassa 176 mila euro, una cifra raccolta solo giovedì e venerdì, ultimo giorno di proiezione. Complessivamente il blockbuster di Peter Jackson ha raccolto 311 mila euro. Quarto posto per I Croods 2 – Una nuova era, che incassa 170 mila euro e sale a 1.5 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five Black Widow, con 161 mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro.

Al sesto posto troviamo Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, con 132 mila euro incassati solo sabato e domenica. Settima posizione per Possession – L’appartamento del diavolo, che incassa 123 mila euro in quattro giorni e 145 mila euro in cinque.

Da notare che, grazie alle nuove uscite (e a due film del Signore degli Anelli), l’incasso complessivo del weekend è salito oltre i due milioni di euro contro gli 1.9 milioni del precedente.

INCASSI ITALIA 29/7 1/8 2020

JUNGLE CRUISE – € 679.199 / € 811.296 OLD – € 301.219 / € 1.164.281 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI 4K – € 176.715 / € 311.574 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 170.032 / € 1.530.993 BLACK WIDOW – € 161.118 / € 4.623.331 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE 4K – € 132.194 / € 132.194 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 123.222 / € 145.623 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 26.406 / € 833.285 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 25.100 / € 1.117.120 MARX PUÒ ASPETTARE – € 19.702 / € 114.914

Fonte – Cinetel