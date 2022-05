Jurassic World: Il dominio, Bryce Dallas Howard sull’incredibile sviluppo della sua Claire

Claire è cambiata molto da quando l’abbiamo vista per la prima volta con il volto diinfino ad arrivare al terzo film della saga,

Comicbook ha chiesto all’attrice com’è stato passare dall’essere un personaggio che a stento riusciva ad abbracciare i nipoti a una mamma in azione:

Prima di tutto, lo userò anche io: “Dal riuscire a stento ad abbracciare i nipoti all’essere una mamma”.

Credo sia parte della gioia di interpretare un personaggio per più tempo, perché al contempo anche tu vai vanti con la vita. Nel caso di Claire, quando la incontriamo per la prima volta siamo portati a pensare: “Oddio, questa donna finirà per essere mangiata da un dinosauro perché è impossibile che sopravviva“. E poi in questo film diventa una mamma orso a tutti gli effetti, feroce e protettiva. Il suo sviluppo è completo proprio per questo motivo.