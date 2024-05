Fra poco, Jurassic World 4 entrerà ufficialmente in produzione e, dopo il recente ingresso nel cast di Rupert Friend, pare che anche il due volte premio Oscar Mahershala Ali salirà a bordo del progetto che vedrà Gareth Edwards impegnato dietro alla macchina da presa.

I dettagli della parte che dovrebbe essere interpretata da Mahershala Ali non sono noti così come, d’altronde, è ancora ignota la trama della pellicola che, nei piani della Universal, dovrebbe dare il via a una nuova Trilogia.

Non è neanche chiaro se gli eventuali impegni dell’attore per Jurassic World 4 potrebbero mettere in discussione l’inizio delle riprese di Blade, il cinecomic dei Marvel Studios dove vestirà i panni del protagonista. L’ultimo aggiornamento diceva che l’avvio dei lavori è previsto per l’autunno e teoricamente gli impegni per il lungometraggio di Gareth Edwards non dovrebbero accavallarsi con la produzione di Kevin Feige and co.

I protagonisti di Jurassic World 4 saranno Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo. Diretto da Gareth Edwards, il film ha una data d’uscita fissata al 2 luglio 2025.

FONTE: Variety

