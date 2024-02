A pochi giorni dall’annuncio che Jurassic World 4 uscirà il 2 luglio 2024, la Universal è in cerca di un regista per il blockbuster, in quanto David Leitch non lavorerà più al film. Secondo quanto riporta Deadline, l’addio è stato “amichevole” e legato a differenti punti di vista sulla direzione creativa da intraprendere.

La pellicola è stata scritta da David Koepp, autore della sceneggiatura di Jurassic Park e Il mondo perduto, e dovrebbe lanciare una storyline completamente inedita rispetto alla trilogia di Jurassic World.

Non è chiaro se questo incidente di percorso causerà un rinvio della data di uscita (dopotutto manca meno di un anno e mezzo), molto dipenderà da quanto tempo ci vorrà per trovare un nuovo regista.

Vi terremo aggiornati!

