Forbes ha pubblicato alcune ore fa un’analisi legata al secondo e al terzo film di Jurassic World: Il regno distrutto e Il dominio, usciti nel 2018 e nel 2022.

Il costo finale totale per i due film è ammontato a ben 844,7 milioni di dollari, più del doppio del budget stimato.

Il secondo capitolo è costato 516,1 milioni, diventando a tutti gli effetti uno dei film più costosi della storia e avvicinandosi ai 533,2 di Star Wars: Il risveglio della forza.

Il terzo capitolo, realizzato nel Regno Unito nel pieno della pandemia del 2020, ha dovuto andare incontro a costi importanti a causa del Covid-19. Il cast ha dovuto restare in quarantena per tutta la durata delle riprese e ha alloggiato per cinque mesi nell’hotel di lusso Langley a poca distanza dai Pinewood Studios, dove ogni camera costa 600 dollari a notte. In totale per far fronte ai protocolli Covid, la produzione ha impiegato 8,7 milioni di dollari. Come riportato nel Sunday Express, il costo totale è arrivato a 328,6 milioni di dollari.

Le dichiarazioni fiscali rivelato che Il regno distrutto ha ricevuto dal Regno Unito degli sgravi fiscali pari a 84,5 milioni, mentre 64,1 sono toccati a Il dominio, portando i costi effettivi a 431,6 e 264,5 milioni di dollari. Togliendo questi dati alle percentuali sugli incassi riservate alla Universal Pictures, i profitti sono stati per il secondo e per il terzo film rispettivamente di 235,5 milioni di dollari e di 218,4 milioni di dollari.

