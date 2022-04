La prima esclusiva della grande storia di copertina del nuovo numero di Empire Magazine dedicata a è arrivata : si tratta di un’immagine inedita del film nel quale diamo un’occhiata al Gigantosauro. Si tratta di un’altro dinosauro introdotto in questa nuova trilogia, dopo il Mosasauro, l’Indominus Rex e l’Indoraptor. Ma al contrario di questi ultimi due, non si tratta di un dinosauro ingegnerizzato geneticamente dagli scienziati.

Il Gigantosauro è esistito realmente, e pare che nel film avrà un ruolo chiave, così importante che il regista Colin Trevorrow lo ha paragonato a quello del Joker de Il Cavaliere Oscuro:

Il Gigantosauro si trova nella BioSyn Valley – la compagnia rivale della InGen che in Jurassic Park aveva pagato Dennis Nedry per rubare gli embrioni di dinosauro:

La BioSyn ha ottenuto l’appalto per ospitare i dinosauri catturati da vari governi in giro per il mondo. Affermano di essere una struttura dedicata alla ricerca, dove vengono studiate le proprietà farmaceutiche degli animali. Ma in realtà succedono anche altre cose…