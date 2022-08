Jurassic World: Il dominio, il regista spiega perché vuole che gli spettatori vedano l’edizione estesa

In Italia dovremo attendere ancora qualche giorno per il supporto fisico, ma è da oggi disponibile negli Stati Uniti l’edizione estesa di Jurassic World: Il dominio, il film di Colin Trevorrow arrivato nelle sale a giugno.

Nel corso di un’intervista con CB, il regista ha parlato del nuovo montaggio con 14 minuti aggiuntivi spiegando che vuole che è la versione da vedere perché il film è stato concepito così:

So che teoreticamente può sembrare indulgente, o che non siamo riusciti a tagliare nulla, ma in questo caso la situazione era diversa.

Avevamo finito il film e ci siamo ritrovati con la richiesta di tagliare una buona porzione del film, e nello specifico 14 minuti. Si è trattato di scegliere quale dei tuoi cari uccidere, non è che sono tornato sul film e ho realizzato una versione estesa. Semplicemente mi è stato fatto un dono di poter condividere il film originale.