Qualche giorno fa abbiamo visto una nuova foto ufficiale dell’attesissima produzione targata Universal,. Nell’immagine c’eraintento a fornire delle indicazioni di regia a Chris Pratt e Omar Sy.

Lo scatto è stato ripreso anche da uno dei presenti, ovvero sia Chris Pratt, che lo ha ricondiviso su Instagram ricordando anche la lavorazione di Jurassic World: Dominion che è stata portata a termine durante la pandemia di nuovo Coronavirus.

La star scrive:

Abbiamo girato un intero film durante il culmine di questa dannata pandemia. Abbiamo cominciato a febbraio del 2020. Una cosa folle. Un grazie al nostro impavido leader Colin Trevorrow. Qua vedete Omar Sy e il sottoscritto intenti ad avere una pausa per ricevere delle note di regia o magari per parlare di qualcosa, chi lo sa, è tutto così confuso.

Colin Trevorrow ha così commentato l’ultima giornata di lavoro sul film prima della pausa alle riprese imposta dalla pandemia di nuovo Coronavirus:

L’ultimo giorno di riprese appresi che avremmo chiuso baracca non prima di tre ore dall’ultimo ciak. Stavamo girando in questo vecchio granaio industriale quando io e i produttori Alexandra Derbyshire e Pat Crowley parlammo al telefono con la Universal e concordammo che fosse il caso di fermarsi. Ma avevo ancora delle scene da girare. Le voci iniziarono a correre, ma non volevamo compromettere quella scena in alcun modo, così la girammo e tornammo a casa per tre mesi. Quel giorno è nel film: non siamo tornati a rigirare quelle sequenze.