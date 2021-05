Era marzo 2020 quando la Universal Pictures interrompeva la produzione dia causa del Covid-19.

In un’intervista con Empire, che ci regala uno scatto inedito dal set, il regista Colin Trevorrow è tornato a parlare di quei momenti carichi di paura:

L’ultimo giorno di riprese appresi che avremmo chiuso baracca non prima di tre ore dall’ultimo ciak. Stavamo girando in questo vecchio granaio industriale quando io e i produttori Alexandra Derbyshire e Pat Crowley parlammo al telefono con la Universal e concordammo che fosse il caso di fermarsi. Ma avevo ancora delle scene da girare.

Ha così proseguito spiegando che la produzione si decise a finire la giornata di riprese:

Le voci iniziarono a correre, ma non volevamo compromettere quella scena in alcun modo, così la girammo e tornammo a casa per tre mesi. Quel giorno è nel film: non siamo tornati a rigirare quelle sequenze.