In vista dell’uscita di, che sarà disponibile solo al cinema a partire dal 2 giugno, la Universal ha comunicato i dettagli di un’esperienza immersiva che verrà organizzata il 28 e il 29 maggio alle Terme di Caracalla.

Trovate tutti i dettagli qua sotto.

Sabato 28 e domenica 29 maggio, i dinosauri di Jurassic World – Il Dominio arriveranno a Roma per un evento speciale che si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno.

L’appuntamento, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città, si svolgerà in una location d’eccezione, l’imponente complesso archeologico delle Terme di Caracalla, che si trasformerà in un’area di studio, dove adulti e bambini potranno entrare nel mondo di Jurassic World – Il Dominio e vivere un’esperienza davvero “giurassica”. I paleontologi dell’associazione “Bigger Boat” accoglieranno i visitatori, li aggiorneranno sugli ultimi avvistamenti rilevati in città e li inviteranno a sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili. Il pubblico potrà approfondire, eseguire rilevamenti e interagire con i dinosauri. Universal Pictures International Italy intende così regalare un’emozione concreta ai fan della saga, costruendo un evento unico nel cuore della città grazie anche alla collaborazione con lo studio Amblin Entertainment di Steven Spielberg.

Dopo l’evento dedicato ai dinosauri di Jurassic World – Il Dominio, la collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città proseguirà per tutto il corso dell’estate con una serie di appuntamenti cinematografici che coinvolgeranno altri iconici luoghi della Capitale.