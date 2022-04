Come noto, il terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park, porterà la storia in territori decisamente meno isolati delle abituali location insulari tipiche della saga.

Proprio per questa ragione, il regista della pellicola, Colin Trevorrow, ha pubblicato su Instagram un curioso contenuto promozionale del lungometraggio in arrivo, solo al cinema, dal prossimo 9 giugno. Si tratta di una mappa dove sono segnalati tutti gli avvistamenti di dinosauri – e relativa tipologia – rilevati in territorio nordamericano. Nel diffondere la cartina, Trevorrow fa notare che la cosa è ormai “un problema”. Il profilo ufficiale della saga gli risponde dandogli il benvenuto nel suo mondo.

Il franchise è nato nel 1993 con Jurassic Park, il seminale film di Steven Spielberg tratto dall’omonimo bestseller di Michael Crichton. Sono poi arrivati due sequel, Il mondo perduto – Jurassic Park (1997) diretto sempre da Spielberg e Jurassic Park III (2001) di Joe Johnston. Poi nel 2015 il rilancio con Jurassic World di Colin Trevorrow e Jurassic World – Il regno distrutto (2018) di Antonio Bayona.

Nel cast del blockbuster prodotto dalla Universal e dalla Amblin troviamo i protagonisti “originali” della saga Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Alan Grant (Sam Neill) ed Ellie Sattler (Laura Dern) ed anche Ramsay Cole (Mamoudou Athie), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), Owen Grady (Chris Pratt) e Kayla Watts (DeWanda Wise).

Jurassic World: Il dominio sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 9 giugno 2022.

