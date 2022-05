Sono ufficialmente aperte le prevendite di, il terzo e ultimo film della trilogia che chiuderà il cerchio con l’intera saga di Jurassic Park riportando sullo schermo Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill al fianco dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Noi di BadTaste.it celebreremo il film con un’anteprima di mezzanotte ad Arcadia Cinema, sul mega schermo della Sala Energia, allo scattare della mezzanotte di giovedì 2 giugno. Sarà una grande proiezione evento dopo la quale, come sempre, registreremo le reazioni del pubblico per realizzare un video che condivideremo sui nostri canali social e su quelli del cinema. Inutile dire che sarà anche un’ottima occasione per scattarsi una foto davanti al gigantesco T-Rex presente nell’ingresso del cinema!

Potete preacquistare il biglietto qui (c’è scritto 1 giugno, ma si intende la notte tra l’1 e il 2 giugno):

Ecco invece i link agli altri spettacoli:

Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

Trovate tutte le informazioni su Jurassic World: il Dominio nella nostra scheda!