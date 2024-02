Il prossimo film della saga di Jurassic World ha una data di uscita: la Universal ha infatti deciso di far uscire il blockbuster il 2 luglio 2025.

Per rispettare tale data di uscita, il blockbuster dovrà andare sul set entro l’estate di quest’anno, il che significa che il casting inizierà molto presto. Intanto, sembra che sia stato trovato un regista: David Leitch, che ha diretto Fall Guy per la Universal, in uscita il 3 maggio. È stato anche regista di Atomica Bionda e Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Leitch lavorerà su uno script di David Koepp, già autore della sceneggiatura del primo film di Jurassic Park, con una storia totalmente inedita. Nel corso di sei film, la saga di Jurassic Park e Jurassic World ha raccolto ben sei miliardi di dollari in tutto il mondo.

Alla produzione del nuovo film, assieme a Spielberg con la sua Amblin Entertainment, anche Frank Marshall e Patrick Crowley oltre a David Leitch e Kelly McCormick con la loro 87North.

Fonte: Deadline

