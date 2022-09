Jurassic World: il regista parla del futuro e ammette che “forse doveva esserci un solo Jurassic Park”

In una recente intervista con Empire a Malta per la promozione dell’edizione home video di Jurassic World: Il dominio, Colin Trevorrow ha parlato dell’ultimo capitolo del franchise e della nuova direzione che ha voluto dare alla storia.

Ha citato inoltre Jurassic Park:

I precedenti cinque film hanno trame che ruota attorno ai dinosauri. Questa è una storia su dei personaggi in un mondo in cui coesistono con i dinosauri. Perché il franchise potesse andare avanti – visto che parliamo di una storia intrinsecamente autonoma, forse ci sarebbe dovuto essere un solo Jurassic Park – ci siamo chiesti come poter raccontare di un mondo in cui i dinosauri esistono piuttosto che proporre l’ennesima altra ragione per tornare su un’isola.