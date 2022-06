Nel terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park,riprende i panni del Dr Alan Gant, il personaggio che ha già interpretato in due dei tre film della prima saga.

Considerato che questa nuova Trilogia prodotta dalla Universal e dalla Amblin prende il via dalla pellicola del 2015 in cui una versione decisamente ben più moderna e aggiornata del parco desiderato da John Hammond era effettivamente operativa e aperta al pubblico, Gizmodo ha chiesto a Sam Neill cosa, secondo lui, penserebbe il suo personaggio in merito al parco visto in Jurassic World.

L’attore spiega:

Credo che Alan Grant avrebbe completamente disapprovato. Anche perché, lo sappiamo, ogni previsione che aveva fatto si è avverata. Magari non avrebbe potuto prevedere una donna morsa a metà da una creatura marina dopo essere stata presa da una creatura dell’aria perché stava al cellulare, questo è un po’ troppo. Ma no, credo che la sua attitudine verso il personaggio di Chris Pratt sia ambivalente anche perché lui ha lavorato in quel parco e ha effettivamente addestrato dei dinosauri, un’altra cosa che per Alan Grant non è un’idea grandiosa. Però condividono anche questa specie di empatia nei confronti dei dinosauri. Probabilmente non abbiamo spinto troppo su questo aspetto, ma ritengo sia una dinamica interessante.

Jurassic World – Il dominio è nelle sale cinematografiche italiane dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.