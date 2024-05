Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Ángel Manuel Soto, regista di Blue Beetle, si occuperà dell’adattamento cinematografico di Just Cause, franchise videoludico targato Avalanche Studios.

Kelly McCormick e David Leitch (The Fall Guy) si occuperanno della produzione del progetto attraverso la 87North. TRa gli altri produttori figurano anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson.

Just Cause è un franchise d’azione e avventura sviluppato da Avalanche Studios per Square Enix che ha per protagonista Rico Rodriguez, un agente impegnato nella lotta contro il gruppo di mercenari chiamato The Black Hand. Dal 2010 a oggi sono usciti quattro episodi della saga di videogiochi, l’ultimo dei quali è arrivato a dicembre 2018.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate