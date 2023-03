In occasione di un’intervista con Screenrant per la promozione di M3GAN, Gerard Johnstone ha parlato del film di Justice League Dark mai realizzato.

Il regista ha innanzitutto chiarito perché il progetto non andò avanti come previsto:

Era un tempo difficile per la DC… mi dissero che non volevano spendere soldi per un altro film con un gruppo di personaggi che nessuno conosceva. E lo capisco, ma che peccato.

Ha poi aggiunto:

Arrivai a metà della stesura della sceneggiatura, che aveva per protagonisti Deadman, Swamp Thing, Constantine, Zatanna. Volevo che Zatanna fosse la protagonista, ma ci fu un dibattito in questo senso perché dicevano: “È Constantine il protagonista“. Io rispondevo: “No, lui è il più fico, ma Zatanna in realtà è la protagonista“, perché scopre i suoi poteri per la prima volta.

Fu molto divertente, in sostanza tutti i personaggi andavano all’inferno per recuperare il padre di Zatanna. Vorrei tanto incontrare James Gunn per farci due chiacchiere, questo è certo.