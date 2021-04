Per motivi logistici una scena dicon Harry Lennix nei panni di Martian Manhunter è stata girata su un set decisamente improbabile: il cortile di Zack Snyder.

Lennix ne ha parlato durante la JusticeCon, svelando che si è trattato del momento in cui Martha dopo la chiacchierata con Lois si trasforma in Martian Manhunter:

Abbiamo girato la scena con Martha Kent nel cortile di Zack, hanno piazzato un green screen e l’abbiamo fatta. Credevo che avremmo fatto lo stesso anche per la scena finale, usando la luce naturale che in California è splendida. Ero pronto a partire, ma poi il COVID ha sconvolto i piani… era una scena che volevano assolutamente girare, così alla fine sono riusciti a organizzarsi e a prenotare un teatro di posa a New York.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.