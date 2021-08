Il produttore diCharles Roven ha parlato con THR delle numerose difficoltà affrontate durante la post-produzione del film disin dall’abbandono del regista fino alla necessità di una vasta quantità di riprese aggiuntive.

Il produttore ha spiegato che le difficoltà sono state tante e ha menzionato, ovviamente, il piccolo “problemino” di Henry Cavill:

Speravamo che Henry si potesse radere [cosa che la Paramount gli impedì visto che l’attore era richiesto anche sul set di Mission: Impossible] e speravamo che potessimo risolvere in modo non visibile, ma facevamo bene a essere preoccupati.

Far partire un film con Superman che ha la faccia strana non è stata una delle nostre migliori decisioni. Ma è stata una decisione presa alla luce di tanti altri fattori, non tanto per preservare il film, quanto per preservare la data d’uscita, i rapporti con i partner commerciali, i cinema con le prevendite già aperte, l’uscita IMAX, il periodo natalizio e tutti aspetti che avrebbero garantito grandi entrate per la Warner Bros. in quel momento. Non avevano un blockbuster natalizio che potesse sostituire Justice League.