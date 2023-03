Justice League Mortal: Adam Brody ricorda il film mai realizzato di George Miller

Adam Brody è stato a un passo dall’interpretare Flash in Justice Leage Mortal, il film mai realizzato di George Miller.

Durante una chiacchierata con Comicbook per la promozione di Shazam! Furia degli Dei, l’attore ha parlato del progetto in cui sarebbe dovuto apparire con DJ Cotrona nei panni di Superman, anche lui scelto per un ruolo in Shazam!.

L’attore ha spiegato che tutto è stato molto repentino:

È bello avere DJ in questo film con me, visto che abbiamo un trascorso in comune.

In tutta sincerità è stato tutto molto veloce, credo che lui sia stato in Australia per più di tempo di me visto che era stato scelto prima, credo fosse andato lì per allenarsi. Io sono stato impegnato per un paio di settimane, abbiamo letto tutti insieme la sceneggiatura e ci siamo confrontati con suggerimenti vari sul copione.

George Miller è un genio che si circonda di persone davvero eccentriche ma veramente in gamba. Ho fermamente creduto nel progetto, la sceneggiatura mi piaceva tanto e sentivo che sarebbe stato davvero bello.

Se ci ripenso, soprattutto dopo aver visto Mad Max, lo credo ancora di più. Oppure forse no, forse il “quello che sarebbe potuto essere” è meglio di come sarebbe stato.