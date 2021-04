Come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale incentrato sulle differenze tra lae la(la versione di Joss Whedon), uno dei momenti più spiazzanti durante la visione diè uno scambio tra Clark e Lois dopo la sua resurrezione. Nel film di Snyder, quando Clark dice: “È casa mia” riferendosi alla fattoria Kent, Lois gli fa notare che è la prima volta che parla. “Non lo avevo fatto prima?” ribatte Clark.

Nella versione di Whedon, senza alcun bisogno di riprese aggiuntive, il “You spoke” di Lois è stato ridoppiato in “You smell good” (hai un buon profumo), con Clark che risponde: “Prima non lo avevo?”, con l’intento di rendere la sequenza più comica.

Il dato curioso è che la battuta stava per rimanere anche nella versione approdata su HBO Max (e Sky Cinema e NOW in Italia) a causa di un errore tecnico.

Come raccontato durante il The Rough Cut Podcast dai montatori David Brenner, Dody Dorn e Carlos Castillón, nessuno si era accorto che la battuta fosse rimasta nella Snyder Cut a causa di una distrazione di un addetto al missaggio. Fortunatamente, fu la produttrice e moglie del regista Deborah Snyder ad accorgersene: “Lois non direbbe una cosa simile, cosa c’entra il suo profumo!“.

In un’intervista con Vanity Fair, lo sceneggiatore Chris Terrio ha svelato in effetti di aver scritto Justice League con l’intento di alleggerire un po’ l’atmosfera dopo Batman V Superman: Dawn of Justice, anche se poi le scelte prese dalla Warner nel corso della post-produzione hanno completamente “vandalizzato” i suoi utenti.

La sinossi ufficiale della pellicola: