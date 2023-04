Zack Snyder ha partecipato come ospite al podcast dei fratelli Russo “Pizza film school” e, durante la chiacchierata fra i tre filmmaker, si è naturalmente toccato l’argomento Justice League.

Ricorderete sicuramente che il cinecomic arrivato nei cinema nel novembre del 2017 venne, sostanzialmente, quasi interamente rigirato da Joss Whedon dopo l’abbandono della regia del kolossal da parte di Zack Snyder a causa di un mix di fattori: da una parte il suicidio di Autumn Snyder, una delle figlie del regista (che, ora, ha 4 figli biologici avuti da due mogli e 3 adottivi), e, dall’altra, un rapporto con la Warner Bros che si era ormai incrinato, dopo una collaborazione durata quasi dieci anni partita in grande stile con 300 nel 2007.

Parlando con i colleghi di Justice League, Zack Snyder fornisce qualche retroscena sulla creazione della sceneggiatura e le indicazioni, o meglio, i desideri della Warner:

A essere onesti, quello che è accaduto con la sceneggiatura del film… Lo script proginale era decisamente più dark e strano. Poi dopo l’uscita di Batman v Superman, lo studio ha cambiato atteggiamento iniziando a dire “Non è abbastanza divertente! La gente vuole film più divertenti! Vogliono roba divertente!”. Così siamo tornati a rimetterci mano alleggerendolo un po’. Per cui direi che la mia versione di Justice League si trova un po’ a metà strada. Ho sempre conservato alcune delle cose più intense che ho girato che pensavo – in retrospettiva – che avrebbero voluto in ogni caso. Assicurandomi di avere quello che stava scritto sulle pagine della sceneggiatura, ma an che tenendo in considerazione l’altro script. Penso che nella sceneggiatura originale, Lois e Batman finissero insieme brevemente… C’era tutta quest’altra faccenda per cui tutti non facevano altro che dirmi “Santo cielo, non puoi farlo!”. Ma sai, Superman era morta e io pensavo che Lois fosse una persona davvero straordinaria…

La versione “rivista e corretta” del film è poi arrivata su HBO Max (in Italia su NOW e Sky) nella primavera del 2021, tramite la ben nota Zack Snyder’s Justice League. Il regista spiega poi ai fratelli Russo che l’idea iniziale di proporla come mini-serie venne presto accantonata per questioni contrattuali: se il film fosse stato trasformato in “serie tv” si sarebbero dovuti stipulare dei nuovi contratti con tutti i membri del cast che avrebbero poi dovuto ricevere una compensazione economica aggiuntiva. Un vero e proprio incubo legale in pratica.

