In occasione del podcast Inside Disney, il produttore dei Marvel Studios Stephen Broussard ha parlato delle ambizioni dello studio con Kang, il personaggio interpretato da Jonathan Majors.

Stando a Broussard, la Marvel non voleva ripetere quanto fatto con Thanos:

Se ripensiamo alla Saga dell’Infinito, sebbene Thanos fosse il super cattivo, non conoscevamo bene la direzione delle tre fasi, e lo stesso vale per le persone come me, che sono fan della Marvel ma non grandi conoscitori dei fumetti. Quando Kevin [Feige] ha annunciato [Avengers] Kang Dinasty, la sensazione è che Kang dovesse apparire ovunque. Ovviamente non sarà così, ma come si fa a bilanciare l’attesa di un gran finale con Kang senza che appaia in ogni singolo progetto nel frattempo?

È un’ottima domanda, e con Thanos ci sono stati costanti richiami alla sua presenza. Senza contare che nei diversi film si sentiva la presenza delle Gemme dell’Infinito, no? Quindi si potrebbe parlare di filo conduttore che portava a Infinity War ed Endgame anche con film in cui non c’era Thanos.

Siamo molto attenti a non ripeterci, e perciò credo che l’idea di Kang e di un attore che interpreti versioni radicalmente diverse dello stesso personaggio – come abbiamo già iniziato a vedere – sia qualcosa di molto fresco per noi. Perciò ogni versione di Kang, interpretato dal geniale Jonathan Majors, sarà molto distinta. […] Dubito che apparirà in ogni film, probabilmente no.