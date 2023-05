Qualche mese fa la Sony Pictures ha aggiunto tre nuovi film al calendario delle uscite 2023-2024, tra cui un nuovo episodio della saga di Karate Kid fissato al 7 giugno 2024.

Sul progetto si sa ancora decisamente poco, ma oggi da DiscussingFilm apprendiamo che Jackie Chan sarebbe in trattative per entrare nel cast diretto da Jonathan Entwistle.

Il quinto film della saga, The Karate Kid – La leggenda continua, uscì dodici anni fa, nel 2010, e venne diretto da Harald Zwart. Fungeva da reboot e raccolse ben 359 milioni di dollari in tutto il mondo, ma la Sony non realizzò un sequel nell’immediato.

Nella pellicola compariva Jackie Chan nei panni di Mr. Han, ruolo in cui dovrebbe tornare per la pellicola presto in fase di riprese.

