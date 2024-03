Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Joshua Jackson sarebbe entrato a far parte del cast del nuovo film del franchise di Karate Kid targato Sony Pictures.

Ben Wang (American Born Chinese) sarà il protagonista del progetto. Nel cast troviamo anche Jackie Chan e Ralph Macchio.

Jonathan Entwistle, noto per i drammi televisivi come I’m Not Okay With This e The End of the F***ing World, dirigerà il film.

La Sony aveva fissato la data di uscita del nuovo film al 7 giugno 2024, ma visti i tempi dilatati uno slittamento è decisamente probabile.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate