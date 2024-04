Dopo il recente aggiornamento di casting (ECCO I DETTAGLI), Sony ha annunciato l’avvio ufficiale delle riprese di Karate Kid, il nuovo film del popolare franchise.

Qua sotto trovate il tweet con cui è stata resa nota la notizia:

A chop and a slice. 🎬🍕 #KarateKidMovie has officially kicked off production! 📸: Jonathan Wenk

📸: Justin Brown pic.twitter.com/SRcSLMzHHW — Karate Kid Movie (@KarateKidMovie) April 4, 2024

Nel cast Jackie Chan, Ralph Macchio, Sadie Stanley, Ming-Na Wen e Joshua Jackson.

Jonathan Entwistle, noto per i drammi televisivi come I’m Not Okay With This e The End of the F***ing World, dirigerà il film.

Il quinto film della saga, The Karate Kid – La leggenda continua, uscì quattordici anni fa, nel 2010, e venne diretto da Harald Zwart. Fungeva da reboot e raccolse ben 359 milioni di dollari in tutto il mondo, ma la Sony non realizzò un sequel nell’immediato.

Nella pellicola compariva Jackie Chan nei panni di Mr. Han, ruolo in cui tornerà per la nuova pellicola presto accanto a Ralph Macchio, il Daniel Larusso dei film originali.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Sony aveva fissato la data di uscita del nuovo film al 7 giugno 2024, ma visti i tempi dilatati uno slittamento è decisamente probabile.

