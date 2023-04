Karen Gillan ha parlato con Total Film di un ruolo che vorrebbe interpretare nel DC Universe capitanato da James Gunn, Poison Ivy.

LEGGI – James Gunn potrebbe lavorare con alcuni dei Guardiani della Galassia nei progetti dei DC Studios

“Ho sempre apprezzato Poison Ivy, è un personaggio spassoso” ha commentato. “Perciò un ruolo simile sarebbe bellissimo“.

Ha poi aggiunto: “In tutta onestà, se James mi chiedesse di interpretare un alieno seduto sullo sfondo in un’inquadratura senza una sola battuta, accetterei [ride]. Lavorare con lui è stata una delle più grandi gioie della mia carriera“.

Qualche settimana fa, in un’intervista per il nuovo numero di Empire dedicato ad Ant-Man And The Wasp: Quantumania, James Gunn aveva preannunciato che sarebbe tornato a lavorare con i Guardiani della Galassia in altri progetti DC Studios.

Cosa ne pensate della proposta di Karen Gillan? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate