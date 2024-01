Durante un’ospitata a The View per festeggiare il 20° anniversario di Come farsi lasciare in 10 giorni, Kate Hudson ha parlato delle difficoltà legate alla realizzazione delle commedie romantiche, sempre più in declino.

Stando all’attrice, sono sempre meno gli attori interessati a partecipare:

È difficile ingaggiare gli attori uomini più famosi per le commedie romantiche. Il grosso problema è renderle un evento. Servirebbero gli attori Marvel… forza, venite a girare una commedia romantica!

Ha poi aggiunto:

Credo che tutto stia nella scrittura e in come si investe per raccontare quella storia con registi e sceneggiatori. Se ripensiamo alle commedie romantiche classiche che durano per sempre… perché è così, sono quelle che durano per sempre, la gente continua a rivederle e il motivo è che avevano le persone migliori alla sceneggiatura. Nora Ephron! È più una questione di come gli studi decidono di investire nei talenti.

Tra pochi giorni arriverà al cinema una commedia romantica firmata da Will Gluck (Easy Girl), intitolata Tutti tranne te.

Cosa ne pensate delle parole di Kate Hudson? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

